Торги на українському фондовому ринку відкрилися зростанням індексів

Український фондовий ринок у середу, 22 липня, торгується з незначним підвищенням - індекс акцій UX, станом на 10:57, підвищився на 0,11% - до 978,34 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Обсяг торгів становить 1,7 млн грн, при цьому більшість операцій проводиться на терміновому ринку.

Вранці з індексного списку Української біржі торгувалися тільки акції компанії «Центренерго» (підвищення ціни на 1,31%).

Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Індекс ПФТС вранці виріс на 0,51%, до 341,25 пункту, загальний обсяг торгів склав 13,3 млн грн. Торгівля в основному йде за внутрішніми державними облігаціями.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі на закритті 21 липня знизився на 0,18%, індекс ПФТС виріс на 0,49%.