Apple подешевшала на $66 мільярдів після квартального звіту

Після відкриття торгів на Франкфуртській біржі вартість акцій Apple впала на 7,7% — з €119,94 до €110,7. Таким чином, інвестори на європейській площадці відреагували на негативний результат Apple, зафіксований вчора на нью-йоркській біржі NASDAQ, де вартість акцій Apple впала на 1% — з $132,92 до $130,75 за штуку.

Ціна паперів продовжила знижуватися і після офіційного закриття біржі NASDAQ. Під час електронних торгів ціна акцій Apple падала до $119,2, що на 8,8% нижче рівня останнього закриття. Таким чином, загальна вартість компанії знизилася приблизно на $66,3 млрд, пише РБК.

Різке падіння котирувань експерти пов'язують з опублікованою напередодні звітністю Apple, згідно з якою результати роботи компанії в третьому кварталі 2015 фінансового року виявилися гіршими, ніж очікували аналітики. За даними Apple, за квартал, що закінчився 27 червня 2015 року, компанією було продано приблизно 47,5 млн смартфонів iPhone, тоді як аналітики раніше передбачали, що буде продано більше 48,8 млн апаратів.

Крім того, невдоволення інвесторів викликала відмова Apple розкрити дані про продажі нового гаджета — «розумного» годинника AppleWatch. Дані про його продаж були об'єднані з результатами продажу приставок Apple TV, плеєрів iPod і різних аксесуарів. Загальна виручка за графою «Інші продукти» склала $2,641 млрд, що приблизно в півтора рази перевищує показники до початку продажів "розумного" годинника. Однак аналітики побоюються, що реальний попит на найновіший гаджет від Apple виявився набагато скромнішим, ніж очікувалося.

За оцінками опитаних експертів Bloomberg, Apple могла продати приблизно 1,9 млн розумних годинників, притому, що, за раніше озвученими прогнозами, продажі повинні були становити близько 3-5 млн AppleWatch.

У самій компанії Apple результати третього кварталу 2015 фінансового року вважають більш ніж просто вдалими. «Цей квартал був просто неймовірним завдяки зростанню виручки від продажів iPhone на 59% порівняно з минулим роком, впевненим продажам Mac, рекордною за весь час виручкою від сервісів на чолі з App Store і просто відмінного старту Apple Watch», — сказав глава Apple Тім Кук, слова якого наводяться в повідомленні корпорації.

Однак розкрити точні дані про продажі AppleWatch керівники Apple все-таки відмовилися. Фінансовий директор корпорації Лука Маестрч лише запевнив, що «розумний» годинник вже на старті показав кращий результат, ніж той, що продемонстрували колись тільки що випущені iPhone і iPad.

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Найшвидшими темпами зростали продажі гаджетів Apple в Китаї, у річному обчисленні виручка Apple на китайському ринку в третьому кварталі 2015 фінансового року більш ніж подвоїлася, збільшившись з $6,23 млрд до $13,23 млрд. За словами Кука, до середини наступного року Apple планує подвоїти кількість своїх магазинів в Китаї, після чого ця країна зможе позбавити США звання найбільшого ринку збуту продуктів Apple.

Загальний прибуток Apple за третій квартал 2015 року становив $49,6 млрд, що на третину перевищує результат третього кварталу попереднього фінансового року. Чистий прибуток Apple в останньому звітному періоді становив $10,7 млрд проти $7,75 роком раніше.