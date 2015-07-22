Продаж Одеського припортового заводу перенесли з листопада на вересень

Фонд державного майна (ФДМУ) переніс з листопада на вересень продаж 94,5% акцій Одеського припортового заводу, за які планується виручити не менше 500 млн дол., повідомила прес-служба фонду.

Крім того, ФДМУ переніс з листопада на серпень продаж двадцятипятипроцентних пакетів акцій «Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «Київенерго», і «ДТЕК Західенерго».

Згідно з повідомленням, інвестори виявляють значний інтерес до приватизації зазначених активів.

За словами голови ФДМ Ігоря Білоуса, фонд має намір продати зазначені підприємства за прозорою процедурою, подібною до приватизації «Криворіжсталі» в 2005 році.

«Ми будемо інформувати громадськість про перебіг подій на всіх етапах приватизації», - передає прес-служба ФДМ слова Білоуса.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав Верховну Раду наступної пленарної сесії прийняти рішення про приватизацію «Центренерго», Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром» та ряду інших державних активів у межах затвердженого урядом плану приватизації.

Раніше Яценюк підкреслював необхідність приватизувати державну компанію «Центренерго», Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро і за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.

Фонд державного майна як ключовий орган, який здійснює приватизацію державної власності, планував у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, а саме: 5% акцій Одеського припортового заводу, а також 25-відсоткові пакети акцій енергопідприємств «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго». На вересень-грудень була запланована подальша приватизація Одеського припортового заводу і ряду інших енергооб'єктів. Зокрема, у вересні ФДМУ розраховує продати 70% акцій «Миколаївобленерго», 70% акцій «Хмельницькобленерго», 50,9% акцій «Тернопільобленерго» і 99,9% акцій Дніпродзержинської ТЕЦ; у жовтні – 65% акцій «Харківобленерго»; у листопаді – 94,9% акцій Одеської ТЕЦ, 94,8% акцій Херсонської ТЕЦ та 94,6% акцій Одеського припортового заводу; у грудні – 55,2% акцій «Запоріжжяобленерго». Крім того, на вересень запланований продаж 50% акцій компанії «Укрнафтопродукт», на жовтень – 25% акцій Дніпровського машинобудівного заводу, на жовтень – 95% акцій підприємства «Дніпрометробуд» і 50% акцій машинобудівного об'єднання «Оріон», а на грудень – 94,9% акцій підприємства «Сумихімпром».