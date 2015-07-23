Інвестори вірять у компроміс України з кредиторами - Bloomberg

Інвестори тримають парі, що Україна і комітет кредиторів на чолі з Franklin Templeton рухаються до компромісу в переговорах з реструктуризації держборгу після двомісячного протистояння щодо необхідності списання частини боргу, пише DT.UA з посиланням на Bloomberg.

Українські цінні папери дорожчають, незважаючи на загрозу дефолту (оцінюється в 27,9% як найвищий у світі). Це радше свідчить про те, що інвестори налаштовані оптимістично на перспективи досягнення угоди з офіційним Києвом, яка влаштує власників облігацій України.

Єврооблігації України на $2,6 млрд з погашенням у липні 2017 року у середу подорожчали на 1,7 цента до 55,3 цента до доларового номіналу, відзначає Bloomberg.

На початку липня ціна паперів становила 48 центів.

Час "Ч" для України – п'ятниця, 24 липня, коли країна повинна виплатити купон за єврооблігаціями на $120 млн. На думку аналітиків, якщо Україна виплатить гроші, це буде означати налаштованість Києва на досягнення угоди з кредиторами. Але одночасно послабить один із головних важелів Києва в переговорах з кредиторами – загрозу застосувати мораторій.

У разі рішення Києва вести мораторій, буде зафіксований технічний дефолт. Інші власники облігацій зможуть вимагати дострокового погашення зобов'язань. Це автоматично загрожує погіршити ситуацію з боргом "Путіна-Януковича" в $3 млрд перед РФ, повернення якого має відбутися в грудні.

Згідно з домовленостями з МВФ, Київ повинен заощадити понад $15 млрд за 4 роки, у тому числі в нинішньому році - $5,2 млрд. Зараз Мінфін наполягає на списанні приблизно 40% основної суми боргу. Кредитори, в свою чергу, наполягають, що скорочення основної суми боргу не потрібне. В якості поступки Мінфін запропонував нещодавно кредиторам додаткові "інструменти відновлення вартості", виплати за яким будуть проводитися в разі досягнення Україною вищих, ніж зараз прогнозується, показників зростання ВВП.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що в України є і план "B", і план "З" на випадок провалу переговорів з приватними кредиторами. Яресько вважає технічний дефолт позитивним аспектом для курсу гривні. Вона підкреслила, що український уряд працює над тим, щоб досягти прогресу у домовленостях з міжнародними кредиторами. Проте, як сказала міністр фінансів, навіть якщо такий мораторій і буде введений, то він не повинен вплинути на курс гривні.