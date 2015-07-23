Білоус сумнівається в приватизації "Центренерго" цього року

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Ігор Білоус висловив сумнів у тому, що приватизація однієї з найбільших енергогенеруючих компаній «Центренерго» може відбутися в 2015 році.

Про це він заявив у ході круглого столу з питань ринку оцінки майна.

«Питання не в тому, щоб продати його («Центренерго» - УНІАН) саме цього року бігом і швидко. Питання в тому, щоб продати його правильно», - сказав він.

Також Білоус повідомив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості ще не передало акції «Центренерго» до Фонду держмайна. При цьому він зазначив, що ФДМУ займається пошуком потенційних покупців на даний актив. «Не важливо, є акції чи ні, ми проводимо наради з потенційними інвесторами. У мене були зустрічі з ними в Америці, будуть зустрічі в Європі», - сказав голова Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна звернувся до Міністерства з проханням до 22 липня передати йому пакети акцій «Центренерго».

Міністерство енергетики та вугільної промисловості в свою чергу виступає проти передачі Фонду держмайна 78% держпакета акцій «Центренерго» для підготовки до приватизаційного конкурсу без реального покупця. За словами міністра Володимира Демчишина, втрата контролю над «Центренерго» може призвести до зміни топ-менеджменту й порушити підготовку до опалювального сезону. Він зазначив, що в разі появи реального покупця передача держпакета акцій «Центренерго» Фонду держмайна відбудеться швидко.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Центренерго» є одним із провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт -14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.