Влада Росії повернулася до ідеї створення конкурента S&P, Moody's і Fitch

ЦБ Росії готовий обговорити з найбільшими російськими банками ідею створення нового національного рейтингового агентства.

Про це "Комерсант" розповіли джерела в держбанках.

"Ми отримали запрошення на закрите засідання в ЦБ з Ельвірою Набіулліною в п'ятницю",— повідомив один з представників держбанку. Джерело, близьке до ЦБ, підтвердило, що найближчим часом в Банку Росії відбудеться нарада з учасниками ринку щодо доцільності створення нового національного рейтингового агентства. За його словами, буде обговорюватися можливість заснування такого агентства саме учасниками ринку, причому не обов'язково тільки банками.

За словами представника одного з держбанків, активним просуванням цієї ідеї займається перший віце-президент Газпромбанку (ГПБ) Катерина Трофімова, яка курирує центр рейтингового консультування при ГПБ.

Опитані експерти вважають, що ЦБ створює підконтрольну структуру, щоб стежити за розподілом державних інвестицій. Приватні гравці побоюються погіршення конкурентної ситуації на ринку.

Нагадаємо, плани щодо створення єдиного національного рейтингового агентства з'явилися в російського уряду ще півтора року тому. Ця ініціатива стала реакцією на дії міжнародних рейтингових агентств (Moody's, Fitch, Standard & Рoor's), які в кінці березня 2014 року знизили прогнози російських рейтингів до "негативних". Розглядався навіть варіант створення національного рейтингового агентства на базі ЦБ. У новому проекті, за даними "Ъ", участь ЦБ в якості співзасновника не передбачається.

Пізніше появу в Росії національного агентства визнали недоцільною. У квітні 2014 року стало відомо, що держава не буде створювати національне рейтингове агентство, але заохотить партнерство російських агентств з іноземними гравцями, що не входять у велику американську трійку (Moody's, S&P, Fitch), наприклад китайським Dagong Global Credit Rating.