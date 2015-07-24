Семи російським фінансовим компаніям заборонили працювати на фондовому ринку України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензії на проведення професійної діяльності на фондовому ринку України російськими компаніями «ВиЭс Банк», «БМ Банк», «Дочірній банк Сбербанку Росії», «ВТБ Банк», «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», «АЛОР Україна», «Р. О. С. Т Україна».

Про це повідомила прес-служба НКЦПФР після чергового засідання регулятора.

При цьому комісія під час засідання прийняла рішення про підтвердження факту контролю громадянами інших держав, які здійснюють військову агресію проти України, над зазначеними компаніями. Після підтвердження даного факту члени НКЦПФР анулювала ліцензії.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в січні 2015 року визнала Росію країною агресором. Також у своїй заяві парламент заявив про необхідність посилення тиску на РФ, в тому числі шляхом запровадження нових секторальних обмежувальних заходів, санкцій, щоб зупинити російську агресію.

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Довідка УНІАН. Згідно з законом «Про ліцензування окремих видів діяльності», існує вимога про обмеження контролю над компанією громадянами держави, яка здійснює військову агресію проти України. При невиконанні цієї умови ліцензія анулюється.

На фондовому ринку ліцензується торгівля цінними паперами, брокерська, дилерська діяльність, андеррайтинг, депозитарна діяльність депозитарної установи, а також діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.