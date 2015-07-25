Єврокомісія схвалила операцію по злиттю Nokia та Alcatel-Lucent

Про це йдеться в повідомленні ЄК, передає Лента.ру. Очікується, що операція буде закрита в першій половині 2016 року.

Згідно висновку комісії, «угода не буде викликати занепокоєння у сфері конкуренції, зокрема тому, що сторони не є близькими конкурентами». Крім того, зазначили в ЄК, після операції на ринку залишиться ще ряд сильних глобальних конкурентів.

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Nokia зберігає сильні позиції в Європейській економічній зоні, де Alcatel-Lucent є невеликим гравцем. У той же час Alcatel-Lucent широко представлений у Північній Америці, де діяльність компанії Nokia обмежена, йдеться в повідомленні ЄК. На ринку залишаються й інші сильні гравці, в тому числі Ericsson і Huawei. Разом з Nokia вони є основними учасниками ринку в Європі. Китайська ZTE і корейська Samsung займають невеликі частки.

В результаті операції акціонерам Alcatel-Lucent буде належати 33,5 відсотка нової компанії, акціонерам Nokia — 66,5 відсотка. Акціонери Alcatel-Lucent за кожну належну їм бумагу отримають по 0,55 акції об'єднаної компанії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що фінська компанія Nokia планує відновити розробку телефонів з 2016 року після підписання відповідної угоди з Microsoft.