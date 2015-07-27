На китайському фондовому ринку - рекордний обвал за останні 8 років

Shanghai Composite опустився до рекордного мінімуму - 3725,56 пункту.

Китайський фондовий ринок у понеділок, 27 липня, закрився рекордним падінням за останні 8 років - індекс Shanghai Composite впав майже на 8,5%, передає Reuters. На закритті торгів Shanghai Composite опустився до 3725,56 пункту. Індекс Shenzhen Component втратив 7,59%, впавши до 12493,05 пункту. Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Індекс ділової активності виробництва Китаю впав до 15-місячного мінімуму.

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