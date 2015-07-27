Уряд вирішив продати "Український банк реконструкції та розвитку"

Кабінет міністрів України має намір у другій половині цього року продати «Український банк реконструкції та розвитку», який перебуває в його власності. Про це повідомила міністр фінансів Наталія Яресько.

«Ми прийняли рішення про приватизацію «Українського банку реконструкції та розвитку» у другій половині цього року», - сказала вона.

Довідка УНІАН. «Український банк реконструкції та розвитку» (УБРР) створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. 99,9945% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

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Банк входить до групи невеликих фінустанов, займаючи 166 місце за розміром активів.

Банк має ліцензію НБУ, письмовий дозвіл на право здійснення окремих операцій з іноземною валютою і цінними паперами, а також три ліцензії Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.