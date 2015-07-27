Яценюк: проблеми Греції – це "ніщо порівняно з проблемами України"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав вкрай необхідним успішне завершення переговорів щодо реструктуризації частини державного боргу, які Україна веде з Комітетом кредиторів з березня поточного року.

Він вкотре наголосив, що Україна висловила свою позицію, і жестом доброї волі з боку кредиторів була б підтримка цієї позиції.

«Цей уряд зіткнувся з проблемами, з якими не стикалося жоден уряд на європейському континенті за два десятиліття. Їх можна тільки привітати з тим, що вони з цим не стикалися», - сказав прем'єр.

Він наголосив, що проблеми Греції - це «ніщо порівняно з проблемами України». «У Греції немає російських танків і тисяч загиблих, і втрати 20% економіки, хоча 300 млрд (євро - УНІАН) їм дали і ще 80 млрд пообіцяли. Це так, щоб цифри були для порівняння. Греції - з населенням в 4 рази меншим від України, і Україна - 17,5 (млрд дол. - УНІАН) і ще 7,5 від США та інших донорів, - сказав Яценюк. - Але ми вдячні за рівень підтримки України, хоча треба визнати: ми дуже недофінансовані. І тому нам потрібна успішна операція з реструктуризації боргів. Наші кредитори отримали пропозицію від уряду країни. Ця пропозиція ринкова і справедлива. Ми сподіваємося, що кредитори підуть на співпрацю і приймуть нашу пропозицію. І не словом, а доларом допоможуть українському народу. Не ми брали ці кредити, але ми розуміємо свою відповідальність за фінансовий стан країни. І я прошу, щоб кредитори зрозуміли і свою відповідальність».

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько повідомила, що черговий раунд переговорів із кредиторами може відбутися поточного тижня - до кінця липня. За її словами, кредиторам передані нові пропозиції уряду, і відповіді кредиторів у Києві очікують до кінця липня. При цьому вона уточнила, що деталі переговорів не розголошуються, оскільки це є ключовою умовою проведення переговорів.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі спільною заявою від 15 липня, Україна і Комітет кредиторів досягли значного прогресу під час переговорів у Вашингтоні щодо реструктуризації частини державного боргу і планували провести до кінця липня додаткові зустрічі для якнайшвидшого завершення проведеної боргової операції. 23 липня агентство Bloomberg повідомило про те, що представники української влади та Комітету кредиторів на чолі з Franklin Templeton не проводитимуть прямі переговори цього тижня, як планувалося раніше.

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Україна розпочала переговори про реструктуризацію частини держборгу 13 березня, одразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., І розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

Комітет кредиторів під час переговорів звертався через ЗМІ або посередників до Міжнародного валютного фонду і Міністерства фінансів з пропозицією продовжити терміни погашення боргу і знизити купон, але при цьому відмовитися від ідеї списання номіналу боргу.

Водночас у червні міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій на виплату частини держборгу, оскільки це право закріплене законом, чинним з 17 червня, і дає Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам до 1 липня 2016 року, однак зараз таких конкретних планів немає.