Китайський фондовий ринок продовжив рекордне падіння

На початку торгів індекс Shanghai Composite впав на 4,3%. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Індекс Hang Seng на Гонконзькій біржі опустився на 0,5%, а один з найважливіших фондових індексів Японії Nikkei впав на 1,1%.

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Центробанк Китаю вже пообіцяв вкласти 50 млрд юанів (8,05 млрд доларів) у фондові ринки країни для стимулювання росту.

Нагадаємо, в понеділок, 27 липня, фондовий ринок Китаю зафіксував найсильніше падіння за більш ніж вісім років в результаті активного розпродажу акцій під кінець торгів.