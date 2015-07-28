Китайський фондовий ринок продовжив рекордне падіння
08:43, 28 липня 2015Фондовий ринок
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На фондовому ринку Китаю у вівторок триває падіння після рекордного обвалу минулого дня.
REUTERS
На початку торгів індекс Shanghai Composite впав на 4,3%. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Індекс Hang Seng на Гонконзькій біржі опустився на 0,5%, а один з найважливіших фондових індексів Японії Nikkei впав на 1,1%.
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Центробанк Китаю вже пообіцяв вкласти 50 млрд юанів (8,05 млрд доларів) у фондові ринки країни для стимулювання росту.
Нагадаємо, в понеділок, 27 липня, фондовий ринок Китаю зафіксував найсильніше падіння за більш ніж вісім років в результаті активного розпродажу акцій під кінець торгів.
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