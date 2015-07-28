У Росії триває обвал рубля та біржових індексів

Російський рубль на торгах у вівторок, 28 липня, продовжив падіння - долар перевищив психологічну позначку в 60 рублів.

Згідно з даними торгів на Московській біржі, долар вже виріс на 44%, до 60,09 руб., євро зміцнився на 28 коп., до 66,45 руб.

Читайте такожBloomberg: в Росії - "колапс споживчої економіки" Крім того, знижуються котирування і на російському ринку акцій: з початку торгів індекс ММВБ знизився на 0,01%, до 1584,75 пункту, індекс РТС впав на 1%, до 829,41 пункту.