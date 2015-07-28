Україна в листопаді хоче залучити $1 мільярд під гарантії США

Міністерство фінансів України має намір провести розміщення єврооблігацій для залучення 1 млрд дол. під гарантії уряду США в листопаді цього року, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, уряд України в травні цього року підписав угоду з урядом США про отримання нашою країною кредитних гарантій на 1 млрд дол. у рамках декларації про надання гарантій на 2 млрд дол., і ця сума може бути збільшена ще на 1 млрд дол. в разі успішного проведення реформ в Україні.

За інформацією Мінфіну, крім коштів від розміщення єврооблігацій, до кінця року очікуються бюджетні надходження від міжнародних донорів і партнерів на суму понад 3,2 млрд дол.

Зокрема, Мінфін планує отримати два транші по 500 млн дол. від Світового банку наприкінці серпня і наприкінці вересня, 600 млн євро від Європейської комісії в IV кварталі, 300 млн дол. від уряду Японії наприкінці жовтня, 200 млн євро від уряду Німеччини наприкінці серпня і 200 млн норвезьких крон від уряду Норвегії в жовтні.

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Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсягу 2 млрд дол., при цьому сума гарантій може зрости до 3 млрд дол. за умови проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору та покращення ділового клімату.

Кошти у розмірі 1 млрд дол., отримані від розміщення єврооблігацій під 1,847% річних терміном на 5 років під кредитні гарантії США, надійшли на рахунки уряду України на початку червня.

До цього Україна проводила випуск бондів на 1 млрд дол. під гарантії США в травні минулого року терміном на 5 років за ставкою 1,844% річних.