Українські єврооблігації сильно подорожчали після заяви Яресько - ЗМІ

Українські єврооблігації зросли до п'ятимісячного максимуму на заяві міністра фінансів Наталії Яресько про можливе проведення поточного тижнячергового раунду переговорів із кредиторами про реструктуризацію 15,3 млрд дол. зовнішнього боргу, повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, зростання вартості українських боргових паперів у липні може стати максимальним з початку року, оскільки виплата купона на 120 млн дол. минулої п'ятниці сигналізує про прогрес у переговорах про реструктуризацію.

При цьому головним каменем спотикання у досягненні угоди з кредиторами є списання суми основного боргу, на якому наполягає Україна.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Яресько заявила, що черговий раунд переговорів із кредиторами може відбутися поточного тижня.

Читайте такожУкраїна за 7 місяців сплатила $4,2 мільярда за валютними боргамиПри цьому вона уточнила, що деталі переговорів не розголошуються, оскільки це є ключовою умовою проведення переговорів.

Згідно зі спільною заявою від 15 липня, Україна і комітет кредиторів досягли значного прогресу в ході переговорів у Вашингтоні про реструктуризацію частини державного боргу і планували провести до кінця липня додаткові зустрічі для якнайшвидшого завершення проведеної боргової операції.