Український фондовий ринок почав торги з невеликого зниження

Український фондовий ринок у середу, 29 липня, торгується з незначним зниженням - індекс акцій UX за станом на 11:03 знизився на 0,04% - до 975,54 пункту, повідомляє сайт Української біржі.

Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Обсяг торгів становить 0,044 млн грн, при цьому всі операції проводяться на строковому ринку.

Індекс ПФТС знизився на 0,15% - до 332,06 пункту, загальний обсяг торгів склав 26,7 млн грн.