Український фондовий ринок почав торги з невеликого зниження
11:14, 29 липня 2015Фондовий ринок
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Всі операції проводяться на строковому ринку.
Український фондовий ринок торгується з невеликим зниженням на відкритті торгів у середу / www.info-prom.com.ua
Український фондовий ринок у середу, 29 липня, торгується з незначним зниженням - індекс акцій UX за станом на 11:03 знизився на 0,04% - до 975,54 пункту, повідомляє сайт Української біржі.
Читайте такожКитайський "фондовий міхур" і Україна Обсяг торгів становить 0,044 млн грн, при цьому всі операції проводяться на строковому ринку.
Індекс ПФТС знизився на 0,15% - до 332,06 пункту, загальний обсяг торгів склав 26,7 млн грн.
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