"Газтек" Фірташа хоче узяти в борг 1,7 мільярда гривень

Найбільший власник низки українських облгазів – компанія «Газтек» має намір здійснити приватне розміщення дисконтних забезпечених облігацій на загальну суму 1,7 млрд грн, йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, рішення про розміщення цінних паперів було прийняте на загальних зборах акціонерів 24 липня 2015 року.

Облігації буде розміщено в період з 2 вересня по 2 листопада 2015 року.

Термін обігу цінних паперів – до листопада 2020 року. Розміщення проходить на Східно-Європейській фондовій біржі.

Як наголошується в повідомленні «Газтеку», 98% залучених коштів піде на придбання цінних паперів пайових або корпоративних інвестиційних фондів; 2% - на придбання корпоративних прав у підприємствах нафтогазової промисловості.

Читайте такожСуд зобов'язав Фірташа виплатити "дочці" "Нафтогазу" понад мільярд гривеньДовідка УНІАН. ПРАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», «Вінницягазу».

Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, що ряд ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.