Російські банки через санкції Заходу шукають готівку в Гонконзі

Санкції Заходу змусили російські банки шукати джерела фінансування для реструктуризації боргів на суму $117 млрд перед зовнішніми кредиторами в Гонконзі, передає Bloomberg.

Залучити кредитні кошти в Гонконзі має намір Газпромбранк, Зовнішекономбанк (ВЕБ) і Сбербанк, які вже розглядають можливість розміщення своїх цінних паперів.

Читайте такожУ Morgan Stanley прогнозують "довгу зиму" економіці РФВТБ Банк уже розмістив свої облігації на торговому майданчику.

Агентство відзначає, що Китай заохочує міжнародних емітентів, прагнучи зробити юань другою резервною валютою у світі після американського долара.