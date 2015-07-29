Можливий мораторій на сплату боргів не зупинить співпрацю України і МВФ - Лагард

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард назвала небажаним мораторій, який Україна може оголосити щодо сплати своїх боргів, але цей крок не зупинить співробітництва Фонду з Україною. Про це Лагард сказала у ході онлайн-конференції у Вашингтоні.

«Україна має законодавчо закріплене право оголосити мораторій на сплату боргів перед приватними кредиторами. Мораторій, звичайно, небажаний крок, але навіть у цьому випадку у нас (МВФ - УНІАН) є можливості продовжувати співпрацю з Україною», - сказала Лагард.

Вона наголосила, що на даний момент уряд України веде непростий діалог з приватними кредиторами, і вихід на компромісне рішення є найбажанішим. «Ми сподіваємося, що вирішення (боргових операцій - УНІАН) буде досягнуто», - сказала Лагард.

Читайте такожЯресько сподівається продовжити переговори з кредиторами цього тижняЯк повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу 13 березня, відразу після схвалення програми з МВФ на 17,5 млрд дол., і розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., у в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол. Згідно зі спільною заявою від 15 липня, Україна і комітет кредиторів досягли значного прогресу в ході переговорів.

Пізніше міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що кредиторам передано оновлену пропозицію уряду, і зараз Київ очікує на їхню реакцію. За словами Яресько, черговий раунд переговорів з кредиторами може відбутися до кінця липня.

Кабінет міністрів України з 17 червня поточного року має право вводити мораторій на сплату зовнішніх боргів приватним кредиторам. Це право закріплено законодавчо. Термін прийняття рішення обмежений 1 липня 2016 року.