Фонд держмайна почав підготовку до продажу ОПЗ та двох ТЕЦ

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до проведення конкурсів із продажу 94,57% акцій Одеського припортового заводу, 94,99% акцій Одеської ТЕЦ і 94,83% акцій Херсонської ТЕЦ.

Про це повідомила прес-служба ФДМУ.

Продаж пакетів акцій проводитиметься з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

Фонд держмайна пропонує всім зацікавленим особам надсилати свої пропозиції щодо вищезазначених пакетів до Департаменту конкурентних продажів об'єктів приватизації міста Києва.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав приватизувати Одеський припортовий завод та інші компанії максимально прозоро й за ринковою ціною, оскільки така приватизація стане частиною іміджу країни.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування та перевантаження аміаку.

Одеська ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою центральну частину Одеси. Чистий дохід ТЕЦ від реалізації продукції за перше півріччя 2015 року збільшився порівняно з січнем-червнем 2014 року до 247,469 млн грн із 146,703 млн грн.

Херсонська ТЕЦ є основним джерелом теплопостачання для 60% споживачів теплової енергії міста Херсона.