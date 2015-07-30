Китайський фондовий ринок знову обвалився після незначного зростання напередодні

Торги на Шанхайській фондовій біржі в четвер, 30 липня, закрилися падінням котирувань більш ніж на 2% після зростання на 3% днем раніше, передає ПРАЙМ.

Ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index знизився на 2,2% і склав 3705,77 пукнта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index втратив 3,21% - до 2128,16 пункту.

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