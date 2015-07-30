Мінфін припускає введення мораторію на сплату боргів наприкінці вересня

Можливе рішення Кабінету міністрів України про запровадження мораторію на виплати за комерційним боргами прив'язуватиметься до дати погашення 500 млн дол. за тілом євробондів наприкінці вересня цього року.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра фінансів України з питань євроінтеграції Артем Шевальов.

«Майбутня велика виплата – погашення тіла бонду наприкінці вересня на 500 млн дол. Погашення купонів – це одне. Це фінансова дисципліна. При погашенні тіла облігації дуже важко буде потім розмовляти з іншими кредиторами, якщо ми комусь у вересні виплатимо, а іншим вирішимо не платити», - пояснив він.

Водночас, Шевальов запевнив, що переговорний процес з кредиторами перейшов у більш активну стадію, і спілкування лицем до лиця або у форматі телефонних конференцій відбувається регулярно. «Деталі я повідомити не можу, але принаймні діалог вийшов на іншу стадію динаміки», - додав він.

Читайте такожМожливий мораторій на сплату боргів не зупинить співпрацю України і МВФ - ЛагардЯк повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій наприкінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня законом. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

Цього тижня міністр фінансів повідомила, що Мінфін передав кредиторам оновлену пропозицію і очікує чергового раунду переговорів найближчими днями.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард у своїй останній заяві назвала небажаним мораторій, який Україна може оголосити щодо виплати своїх боргів, але запевнила, що цей крок не зупинить співробітництва Фонду з Україною, і що МВФ готовий виділити нашій країні другий кредитний транш у рамках програми на 1,7 млрд дол.