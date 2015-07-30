Біржі ПФТС не вдалося знизити вплив росіян на український фондовий ринок

За результатами позачергових зборів акціонерів фондова біржа ПФТС не змогла прийняти рішення про викуп своїх акцій у російської компанії «Московська біржа ММВБ-РТС», яка є її мажоритарним акціонером, повідомила прес-служба ПФТС.

«Рішення (за результатами зборів акціонерів – УНІАН) щодо викупу акцій ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС» прийнято не було», - йдеться в повідомленні ПФТС.

Прес-служба зазначила, що на зборах акціонери піднімали питання про зниження впливу російського інвестора на ПФТС, оскільки згідно з законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензії біржі на проведення професійної діяльності на фондовому ринку у випадку істотного впливу на ПФТС резидента країни, яка в Україні визнана агресором.

При цьому ПФТС проводить переговори з НКЦПФР щодо ліцензування діяльності на фондовому ринку.

«Ми працюємо з комісією (НКЦПФР – УНІАН), консультуємося», - повідомила прес-служба.

Згідно з прес-релізом, ПФТС пропонувала викупити свої акції у Московській біржі за 50% і 100% від номіналу (номінал дорівнює 1000 грн – УНІАН), але російські інвестори відмовилися.

«За результатами голосування жоден із запропонованих варіантів не набрав достатньої кількості голосів», - повідомила прес-служба ПФТС.

У свою чергу, Московська біржа повідомила, що вона продовжує переговори з керівництвом ПФТС для пошуку варіантів вирішення даної проблеми.

«Московська біржа обговорює з акціонерами майданчика ситуацію. Конкретних рішень поки не прийнято», - повідомила прес-служба Московської біржі.

Після оголошення результатів голосування голова наглядової ради ПФТС Олексій Тарасенко повідомив, що він отримав пропозиції від українських інвесторів увійти в капітал біржі.

«3 серпня буде засідання наглядової ради біржі, на якому буде розглянуто ці пропозиції», - цитує прес-служба Тарасенка.

Читайте такожРосійський рубль і фондові індекси різко впали після домовленості "шістки" з ІраномЯк повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку 24 липня 2015 року анулювала ліцензії на проведення професійної діяльності на фондовому ринку України російських компаній «ВиЭс Банк», «БМ Банк», «Дочерний банк Сбербанка России», «ВТБ Банк», «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «АЛОР Украина», «Р.О.С.Т Украина».

Верховна Рада в січні 2015 року визнала Росію країною агресором. Також у своїй заяві парламент заявив про необхідність посилення тиску на РФ, зокрема шляхом упровадження нових секторальних обмежувальних заходів, санкцій, щоб зупинити російську агресію.

Довідка УНІАН. Фондова біржа ПФТС - біржа цінних паперів України, яка є організатором торгівлі цінними паперами на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Станом на 1 січня 2015 року на біржі було в обігу 1639 випусків цінних паперів: державні облігації, акції, корпоративні облігації, інвестиційні сертифікати.

Московська біржа ММВБ-РТС була утворена у грудні 2011 року в результаті злиття двох основних російських біржових груп — Групи ММВБ (рік заснування 1992) і Групи РТС (рік заснування 1995). Станом на початок 2015 року Московська біржа володіла 50,02% акцій української фондової біржі ПФТС.