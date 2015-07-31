Суд визнав незаконною приватизацію Ахметовим 25% акцій "Дніпроенерго"

Господарський суд Києва визнав незаконною приватизацію 25% держпакету акцій однієї з найбільших в Україні енергогенеруючих компаній «Дніпроенерго» компанією ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, який у 2012 році заплатив майже 1,2 млрд грн за підсумками конкурсу, де був єдиним учасником.

Як ідеться в повідомленні ДТЕК, відповідне рішення суд ухвалив 30 липня 2015 року за позовом Генеральної прокуратури.

У свою чергу, як зазначається в повідомленні, ДТЕК має намір подати апеляцію на дане рішення.

Як раніше повідомляв УНІАН, навесні 2015 року Генеральна прокуратура України звернулася до суду з проханням визнати незаконною приватизацію компаній «Дніпроенерго», «Закарпаттяобленерго» і «Донбасенерго».

Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс ыз продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд 174 млн грн.

Єдиний учасник конкурсу з продажу держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за пакет 1 млрд 174 млн 100 тис. грн.

Читайте такожБілоус сумнівається в приватизації "Центренерго" цього рокуДовідка УНІАН. «ДТЕК Дніпроенерго» (м. Запоріжжя) – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 72,9% є ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, 25%+1 акція – Фонд державного майна, інші акції належать міноритарним акціонерам.

До складу «ДТЕК Дніпроенерго» входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% від загальної встановленої потужності теплових електростанцій України.