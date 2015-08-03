"Ощадбанк" домовився з кредиторами про реструктуризацію $1,3 мільярда боргу

Державний «Ощадбанк» домовився зі Спеціальним комітетом кредиторів про реструктуризацію свого зовнішнього боргу на загальну суму 1,3 млрд дол., про це в ході брифінгу заявив голова правління банку Андрій Пишний.

«Ощадний банк успішно завершив процес реструктуризації», - сказав він.

Згідно з наданою журналістам інформації, кінцевий термін сплати боргу за облігаціями з погашенням у 2016 році на 700 млн дол. буде перенесено на 7 років – до 10 березня 2023 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,375% річних, а борг погашатиметься поступово: 60% основної суми - 10 березня 2019 року, інша частина – у вигляді 8 рівних піврічних платежів з 10 вересня 2019 року до 10 березня 2023 року.

За облігаціями з погашенням в 2018 році на 500 млн дол. кінцевий термін сплати боргу буде перенесено на 7 років - до 20 березня 2025 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,625% річних, а борг погашатиметься поступово: 50% основної суми боргу - до 20 березня 2020 року, інша частина буде поділена на 10 рівних піврічних платежів - з 20 вересня 2020 року-до 20 березня 2025 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію боргів 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Наприкінці травня один уз учасників переговорів, державний «Укрексімбанк», повідомив про досягнення домовленостей з кредиторами щодо реструктуризації своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол. на умовах, подібних домовленостей з кредиторами «Ощадбанку» - з перенесенням кінцевого терміну погашення облігацій на 7 років, погашенням 50% боргу рівними піврічними платежами і підвищенням ставки купона.