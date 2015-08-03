"Ощадбанк" домовився з кредиторами про реструктуризацію $1,3 мільярда боргу
Державний «Ощадбанк» за півроку отримав 2,8 млрд грн збитку.
Державний «Ощадбанк» домовився зі Спеціальним комітетом кредиторів про реструктуризацію свого зовнішнього боргу на загальну суму 1,3 млрд дол., про це в ході брифінгу заявив голова правління банку Андрій Пишний.
«Ощадний банк успішно завершив процес реструктуризації», - сказав він.
Згідно з наданою журналістам інформації, кінцевий термін сплати боргу за облігаціями з погашенням у 2016 році на 700 млн дол. буде перенесено на 7 років – до 10 березня 2023 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,375% річних, а борг погашатиметься поступово: 60% основної суми - 10 березня 2019 року, інша частина – у вигляді 8 рівних піврічних платежів з 10 вересня 2019 року до 10 березня 2023 року.
За облігаціями з погашенням в 2018 році на 500 млн дол. кінцевий термін сплати боргу буде перенесено на 7 років - до 20 березня 2025 року. При цьому ставка купона буде підвищена до 9,625% річних, а борг погашатиметься поступово: 50% основної суми боргу - до 20 березня 2020 року, інша частина буде поділена на 10 рівних піврічних платежів - з 20 вересня 2020 року-до 20 березня 2025 року.
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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію боргів 13 березня – відразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує за рахунок продовження термінів сплати, а також часткового списання купона і номіналу боргу, в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперів до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.
Наприкінці травня один уз учасників переговорів, державний «Укрексімбанк», повідомив про досягнення домовленостей з кредиторами щодо реструктуризації своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на 1,5 млрд дол. на умовах, подібних домовленостей з кредиторами «Ощадбанку» - з перенесенням кінцевого терміну погашення облігацій на 7 років, погашенням 50% боргу рівними піврічними платежами і підвищенням ставки купона.