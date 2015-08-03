Демчишин досі не передав акції "Центренерго" Фонду держмайна

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України досі не передало державний пакет акцій однієї з найбільших енергогенеруючих компаній "Центренерго" Фонду державного майна для проведення приватизації, незважаючи на прохання ФДМУ здійснити таку передачу до 22 липня 2015 року, повідомила прес-служба Фонду.

"Питання передачі (пакета акцій – УНІАН) ПАТ "Центренерго" на даний момент обробляється", – відзначили в прес-службі.

При цьому прес-служба повідомила, що Фонд держмайна володіє інформацією, що Міненерговугілля, не виконавши попередні дорученняуряду, направило до Кабінету міністрів свої пропозиції щодо термінів та механізмів приватизації "Центренерго".

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 8 липня ухвалив протокольне рішення зобов'язати Міненерговугілля негайно передати Фонду держмайна пакет акцій державної компанії "Центренерго" для проведення її подальшої приватизації.

У свою чергу, Міненерговугілля виступало проти передачі Фонду держмайна держпакета акцій "Центренерго" для підготовки до приватизаційного конкурсу без реального покупця. Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин запевнив, що в разі появи покупця передача акцій "Центренерго" Фонду держмайна відбудеться швидко.

Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк неодноразово зазначав, що в покупці "Центренерго" зацікавлені інвестори з США і Євросоюзу. На думку Яценюка, прихід прозорих зарубіжних інвестицій дасть можливість дисциплінувати енергетичну галузь і відкрити доступ до західних ринків капіталу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт -14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію до Київської, Харківської і Донецької області.