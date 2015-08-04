S&P знизило прогноз по кредитному рейтингу ЄС до негативного

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на повідомлення агентства, передає РБК-Україна.

Як повідомляється, таке рішення було мотивовано кризою в Греції, а також побоюваннями, що на референдумі в Англії населення проголосує за вихід з ЄС.

Крім того, Standard & poor's враховує негативний прогноз по кредитному рейтингу Великобританії та Франції і високі позики, які ЄС надає своїм членам.

Зважаючи на це, виник ризик, що ЄС втратить нинішній кредитний рейтинг AA+, разом з тим, S&P не виключає, що Європейський Союз буде виконувати п'ятирічний план Жан-Клода Юнкера по залученню приватних інвестицій.

Раніше УНІАН повідомляв, що у російських регіонів не залишається іншого вибору, крім як нарощувати дефіцити бюджетів і борги, у зв'язку з тим що влада не може піти на зниження соціальних витрат.