Мінфін направив нову пропозицію кредиторам і назвав цей тиждень вирішальним

Міністерство фінансів України направило оновлену пропозицію Спеціальному комітету кредиторів щодо реструктуризації суверенного і гарантованого державою боргу.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, з урахуванням часу, необхідного для юридичного оформлення пропозиції з реструктуризації, поточний тиждень матиме вирішальне значення для переговорів.

«З урахуванням цього, міністерство закликає кредиторів взяти участь у зустрічі в Лондоні на найвищому рівні у четвер», - наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що Мінфін вітає успішне перепрофілювання єврооблігацій державного «Ощадбанку» з погашенням у 2016 і 2018 роках загальним обсягом 1,2 млрд дол., проведене відповідно до цілей програми співробітництва України з Міжнародним валютним фондом, і закликає інших міжнародних кредиторів банку невідкладно домовитися на аналогічних умовах.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Після трьох з половиною місяців результативними стали тільки переговори державних банків, «Укрексімбанку» та «Ощадбанку», які домовилися з власниками своїх єврооблігацій з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно, про відтермінування сплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій наприкінці липня в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня законом. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

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