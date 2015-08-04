Китай вводить жорсткі правила для порятунку фондового ринку

Для стабілізації фондового ринку Китаю, влада вирішила посилити правила проведення продажів без покриття на фондових біржах.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Щоб зупинити наростаючу волатильність ринку, уряд країни запровадив правило "Т+1", згідно якого інвестори більше не можуть займати акції та покривати коротку позицію протягом одного торгового дня. Для оплати зайнятих цінних паперів, їм тепер потрібно чекати наступного торгового дня.

Нове правило введено для того, щоб уникнути волатильності ринку, спровоковану спекулятивними продажами протягом одного торгового дня.

Як пише видання, за допомогою "Т+1", заморозки деяких рахунків та контролю над програмною торгівлею, уряд Китаюсподівається стабілізувати фондовий ринок.

На початку місяця, 7 липня стало відомо, що китайська фондова біржа обвалилася, а втрати склали близько трьох трильйонів доларів.

Критична ситуація виникла через маржинальну торгівлю, або використання боргів для купівлі цінних паперів. Вона породила побоювання щодо появи "економічної бульбашки".

Влада КНР намагалися стабілізувати основні показники, скуповуючи акції компаній з високою ринковою капіталізацією, скорочуючи первинну публічну пропозицію і зменшивши торгівельні збори.

Але все це не спрацювало.

Пізніше Пекін почав масово скуповувати акції, знецінені через обвал фондової біржі. Хоча зазвичай вона лише дає позики брокерам, щоб підтримати маржинальне кредитування.

Банк також виділив 41,8 мільярдів доларів кредиту брокерам, щоб вони могли купувати частки, які інвестори намагаються якомога швидше продати.

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