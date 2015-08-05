Bloomberg: кредиторів не влаштувала пропозиція України - завтрашні переговори можуть не відбутися

Комітет кредиторів України, з яким влада країни з березня поточного року веде переговори про реструктуризацію частини державного боргу, вважає неприйнятною передану їм пропозицію щодо вирішення боргової операції.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Агентство нагадало, що пропозицію було передано Міністерством фінансів України наприкінці липня, та її деталі не розкриваються, так само, як не розкриваються і претензії кредиторів.

«Остання пропозиція України щодо боргу є неприйнятною для Комітету кредиторів, - повідомило джерело Bloomberg. – Різниця в позиціях України і кредиторів все ще велика. А час стрімко наближається до 23 вересня, коли настане дата платежу за бондами».

При цьому, за даними агентства, поки що незрозуміло, чи відбудеться зустріч кредиторів, запланована на четвер, 6 серпня, в Лондоні. «Пропонувати зустріч на високому рівні лише за 48 годин - передчасно, навіть беручи до уваги географічний розкид членів Комітету кредиторів», - наголосив співрозмовник Bloomberg.

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Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Міністерство фінансів України направило оновлену пропозицію Комітету кредиторів щодо реструктуризації суверенного і гарантованого державою боргу, назвавши поточний тиждень вирішальним для переговорів.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відстрочки виплат за боргами та їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. в цьому році й до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Після трьох з половиною місяців результативними стали тільки переговори державних банків, «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які домовилися з власниками своїх єврооблігацій з погашенням в 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол., відповідно, про відстрочку сплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» може оголосити мораторій наприкінці липня за відсутності прогресу в переговорах з кредиторами, для чого у Кабінету міністрів є повноваження згідно з чинним з 17 червня законом. Однак згодом сторони переговорного процесу обнародували спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін сплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

Наприкінці минулого тижня агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомило, що кредитори погодилися на списання 5% основної суми боргу за єврооблігаціями, і Україна запропонувала провести прямі переговори в перший тиждень серпня.