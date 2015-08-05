Акції Одеського припортового заводу на 450 мільйонів гривень виставлять на біржі "Перспектива"

Фонд державного майна (ФДМ) у відповідності з графіком приватизації 26 серпня виставить на продаж на біржі «Перспектива» 5% акцій Одеського припортового заводу початковою вартістю 450 млн грн, повідомила прес-служба ФДМ.

Згідно з повідомленням, продаж акцій через біржу є обов'язковою умовою приватизації у зв'язку з тим, що Верховна Рада не розглянула законопроект, яким Фонд пропонував скасувати відповідну норму.

При цьому конкурс на продаж 94,5% акцій підприємства буде оголошено у вересні.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.

ФДМ почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 94,57% акцій Одеського припортового заводу, 94,99% акцій Одеської ТЕЦ і 94,83% акцій Херсонської ТЕЦ.

Голова Фонду Ігор Білоус раніше зазначив, що продаж Одеського припортового заводу не переноситься на вересень, як було раніше зазначено в повідомленні на сайті Фонду державного майна, і буде проводитися в листопаді згідно з встановленим планом.