Через фондовий ринок за 1,5 року пройшло 400 мільярдів гривень тіньових коштів

Про це заявив глава Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв на прес-конференції в Києві.

«Ці кошти кудись перейшли з однієї компанії або групи в іншу, або за кордон. 400 млрд грн. Ми досі розмовляємо про фондовий ринок? 400 млрд грн - це кошти, які досі не були враховані, їх не бачила економіка», - сказав він.

За словами Хромаєва, зазначена сума являє собою обсяг обороту цінних паперів з капіталізацією 461 млрд грн, які НКЦПФР раніше визнала фіктивними.

«У нас є емітенти, які були на слуху. Я не буду називати імена. З капіталізацією в 100 млрд грн обсяг торгів - 140 млрд грн», - підкреслив глава регулятора.

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При цьому тільки 10 млрд грн з 400 млрд грн загального обороту були проведені через біржі, а операції з іншою сумою відбувалися на позабіржових торгах.

«Тільки 10 млрд пройшло через біржі, вони встановили ціну. А потім поза біржею відбувалися інші торги», - зазначив Хромаєв.

Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР в цілому зупинила торги акціями 79 емітентів на загальну суму 461 млрд грн, що становить 70% капіталізації ринку.