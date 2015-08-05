Акції найбільшої за обсягом торгів біржі "Перспектива" визнали фіктивними

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визнала акції найбільшої за обсягом торгів в Україні біржі «Перспектива» фіктивними.

Відповідна інформація міститься в оприлюдненому на сайті НКЦПФР переліку емітентів, чиї цінні папери визнано фіктивними.

Як повідомляв УНІАН, обсяг торгів на біржі «Перспектива» 4 серпня становив 1,038 млрд грн за рахунок значного обсягу операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

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НКЦПФР у цілому зупинила торги акціями 79 емітентів на загальну суму 461 млрд грн, що становить 70% капіталізації ринку.