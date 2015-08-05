Український фондовий ринок утричі "подешевшав" за 10 днів очищення від фіктивних акцій

Капіталізація фондового ринку України після зупинки торгів акціями на суму 461 млрд грн зменшилася у три рази – до 100 млрд грн.

Про це заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тимур Хромаєв на прес-конференції в Києві.

«У нас за тиждень, за 10 днів, капіталізація нашого ринку зменшилася у 3 рази. Це все те, що вважалося малої вартості, але ми впевнені, що зможемо довести, що це не так», – сказав він.

За словами Хромаєва, цінні папери, які залишаються у лістингу бірж, є надійними.

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«Враховуючи останнє рішення комісії, вчорашнє, капіталізація вже близько 100 млрд грн. Залишилися тільки ті компанії, які ви всі пам'ятаєте, – «Мотор Січ», «Центренерго» тощо», – зазначив глава Нацкомісії.

Також Хромаєв сказав, що основними критеріями для визнання паперів фіктивними стали активи, що складаються з сумнівних фінансових інструментів, низький рівень заробітних плат, який не відповідає компаніям з великою капіталізацією, а також маленький штат працівників.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку в цілому зупинила торги акціями 79 емітентів на загальну суму 461 млрд грн, що становить 70% капіталізації ринку.