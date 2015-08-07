Яресько збирається зустрітися з кредиторами 12 серпня в США

Міністр фінансів України Наталія Яресько має намір зустрітися з кредиторами України наступного тижня, 12 серпня, в США, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

За інформацією прес-служби, зустріч з приватними кредиторами відбудеться в Сан-Матео (Каліфорнія, США), де розташований офіс найбільшого власника українських єврооблігацій – інвестфонду Franklin Templeton.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувати виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

До цього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол., відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

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4 серпня Мінфін направив Комітету кредиторів оновлену пропозицію, назвавши цей тиждень вирішальним для переговорів і запропонував зустрітися на вищому рівні в Лондоні 6 серпня. За даними агентства Bloomberg, кредитори, які раніше вже погодилися на списання 5% номіналу боргу, у відповідь на нову пропозицію Мінфіну попросили перенести зустріч на 10-11 серпня.

5 серпня Мінфін оприлюднив заяву, згідно з якою Україна готова перенести заплановану на 6 серпня зустріч з Комітетом кредиторів на 10-11 серпня, однак у випадку неможливості досягнути домовленості на початку наступного тижня розглядає можливість застосування «альтернативних» механізмів фінансування в рамках своєї програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.