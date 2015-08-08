Fitch підтвердило рейтинги України в іноземній та національній валютах
01:30, 08 серпня 2015Фондовий ринок
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Рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "CC".
REUTERS
Про це йдеться в поширеному 7 серпня прес-релізі агентства, передає Sputnik.
Рейтинг України в місцевій валюті також підтверджений на рівні CCC, а короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті - на рівні С.
Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує падіння економіки України за підсумками 2015 року на рівні 9%, що відповідає прогнозам ключових кредиторів країни – Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції та розвитку.
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