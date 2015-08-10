Мінфін вважає зустріч 12 серпня у США останньою можливістю домовитися з кредиторами

Міністерство фінансів України вважає заплановану зустріч із Комітетом кредиторів у середу, 12 серпня, в Сан-Франциско (США), останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію.

У повідомленні на своєму сайті Мінфін нагадав, що погодився зустрітися з Комітетом кредиторів у середу, 12 серпня, в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів України.

Читайте такожМінфін США закликав кредиторів України досягти компромісу щодо реструктуризації боргу – ЗМІ «Це також є останньою можливістю для досягнення спільної домовленості напередодні виплат за єврооблігаціями у вересні та жовтні, а також напередодні наступного перегляду програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом, запланованого на вересень», - йдеться в повідомленні.

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Мінфін вкотре наголошує, що Україна буде змушена використати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з МВФ у разі неможливості досягти домовленості про реструктуризацію на рівні держави на початку наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько має намір зустрітися зі Спеціальним комітетом кредиторів 12 серпня, в Сан-Матео (Каліфорнія, США), де розміщується офіс найбільшого власника українських єврооблігацій – інвестфонду Franklin Templeton.

Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Дотепер домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол., відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, і 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

4 серпня Мінфін направив Комітету кредиторів оновлену пропозицію, запропонувавши зустрітися на вищому рівні в Лондоні 6 серпня, однак кредитори, які раніше вже погодилися на списання 5% номіналу боргу, попросили перенести зустріч на 10-11 серпня.