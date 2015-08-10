Російські індекси знижуються слідом за обвалом рубля

Російський ринок акцій у понеділок, 10 серпня, відкрився падінням, згідно з даними Московської біржі.

Читайте такожОбвал на ринку нафти не вщухає: ціна Brent опустилася до $48,33Так, індекс ММВБ знизився на 0,36%, до 1684,37 пункту, індекс РТС - на 1,06%, до 823,62 пункту.

Падає і російський рубль: долар зміцнився на 0,5240 руб., до 64,5690 руб.; євро піднявся на 0,6880 руб., до 70,85 руб.

Євро на початку торгів досяг позначки 70,98 рубля - вперше з 25 лютого.