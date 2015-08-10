Альфа-Груп почала переговори про купівлю дочірнього банку UniCredit в Україні

Як ідеться у повідомленні Альфа-Груп, переданому агентству УНІАН, 7 серпня холдинг підписав меморандум про наміри і вступив у тримісячні переговори з UniCredit Group в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH. Угоду супроводжують Rothschild and UniCredit Corporate & Investment Banking.

Як прокоментував очільник ABHH Петр Авен, запропонована операція дозволить групі розширити свою участь на українському ринку, а італійська банківська група Unicredit стане акціонером ABHH. «Ми раді вітати UniCredit як партнера і будемо раді використати великий досвід роботи цієї групи в банківській галузі 17 країн, а також їх технологічні ноу-хау – для того, щоб продовжувати розвиток ABHH на міжнародній арені», - наводяться в повідомленні слова Авена.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Deutsche Welle з посиланням на голову наглядової ради Bank Austria, який об'єднує східноєвропейські активи міжнародної фінансової групи UniCredit, повідомили, що група продасть дочірній банк в Україні UniCredit Bank, що входить до групи найбільших за активами, до кінця року. Bank Austria мав намір продати український банк з початку 2014 року, однак довго не міг знайти покупця. Даних про ціну продажу наразі немає, проте, за інформацією видання, вже очевидно, що UniCredit не зможе окупити 1,5 млрд євро інвестицій, витрачених на придбання українського банку 2008 року.

Читайте такожВикупити український підрозділ UniCredit може російська "Альфа-Груп"UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Інвестиційна холдингова компанія ABH Holdings S. A. (ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі представлена в Україні дочірнім банком «Альфа-Банк» (Україна), який входить до групи найбільших банків за обсягом активів.