Світовий обсяг випуску довгострокових облігацій досяг рекордних $253 мільярдів

Як підрахувала аналітична організація Dealogic, з початку 2015 року уряди і міжнародні корпорації випустили довгострокові облігації на рекордно високу суму - 253 мільярди доларів. Роком раніше показник складав всього 188 мільярдів доларів, передає ПРАЙМ з посиланням на видання Financial Times.

Популярність випуску довгострокових облігацій вказує на очікування тривалого періоду стагнації світової економіки, незважаючи на те, що в розвинених країнах намічаються ознаки зміцнення зростання, у світлі чого посилюються очікування підвищення відсоткових ставок центробанками цих країн.

Читайте такожФРС відзначила поліпшення економіки США: облікову ставку можуть підвищити у вересні"Позичальники віддають перевагу довгостроковим борговим зобов'язанням на тлі низької прибутковості, а низька прибутковість - це результат тривалого очікування повільного економічного зростання і низької інфляції", - наводить видання думку експерта RBS Альберто Галло.

У квітні Мексика стала першою країною в світі, яка випустила номіновані в євро облігації строком на 100 років. Обсяг випуску склав 1,5 мільярда євро. Кількома місяцями пізніше бразильська нафтова компанія Petrobras також запропонувала інвесторам облігації з терміном погашення в 2115 році на суму 2,5 мільярда доларів.

Крім того, популярністю починають користуватися облігації строком на 50 років, оскільки вони допомагають залучити фінансування при досить низьких витратах на обслуговування боргу. Так, в минулому році Канада вперше випустила облігації з таким терміном погашення.