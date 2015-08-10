У Fitch спрогнозували, коли Україна завершить реструктуризацію держборгу
Агентство нагадує, що в разі непроведення своєчасного реструктуризації, Україна може оголосити мораторій на обслуговування зовнішнього боргу за єврооблігаціями
Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що Україна завершить реструктуризацію суверенних зовнішніх облігацій до настання строків виплат за єврооблігаціями на 500 млн дол. 23 вересня і другого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом, також наміченого на вересень.
Про це йдеться у звіті агентства, переданому УНІАН.
Агентство нагадує, що в разі непроведення своєчасного реструктуризації, Україна може оголосити мораторій на обслуговування зовнішнього боргу за єврооблігаціями.
Також Fitch відзначає, що класифікуватиме реструктуризацію як обмін проблемних зобов'язань, у зв'язку з чим планує знизити довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «C» в разі оголошення про укладення угоди з кредиторами.
Агентство наголошує, що Україна продовжує обслуговувати зовнішні та внутрішні зобов'язання, і 24 липня провела купонні виплати на суму 120 млн дол. за єврооблігаціями з погашенням у 2017 році.
Fitch нагадує, що угода про реструктуризацію з власниками облігацій є умовою програми розширеного фінансування МВФ, що передбачає фінансування нашої країни фондом на 17,5 млрд дол. і двосторонню і багатосторонню підтримку, включаючи допомогу від ЄС і Світового банку.
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Як повідомляв УНІАН, Міжнародне рейтингове агентство Fitch на початку серпня підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «CC», короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті - на рівні «С», рейтинг у національній валюті - на рівні «CCC».
Згідно з прогнозами агентства, оприлюдненими наприкінці липня, падіння економіки України за підсумками 2015 року становитиме 9%, що відповідає прогнозам Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку. При цьому падіння економіки супроводжуватиметься девальвацією гривні – до 97% порівняно з 2014 роком, а також значною інфляцією.