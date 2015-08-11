Fitch покращив рейтинги державного "Укрексімбанку" після реструктуризації боргів

Про це говориться в повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

За інформацією агентства, підвищення рейтингу відображає зниження ризиків рефінансування, оскільки проведена реструктуризація єврооблігацій банку значно відстрочила погашення зовнішнього боргу, у зв'язку з чим ліквідність банку в іноземній валюті достатня для задоволення короткострокових потреб.

Одночасно Fitch зазначає, що рейтинги банку залишаються схильними до впливу складного операційного середовища, що справляє тиск на якість активів, ефективність і капітал. Зокрема, ризик погіршення якості активів залишається високим, враховуючи велику концентрацію кредитів позичальникам, високу частку валютних кредитів (74% чистих кредитів) і значний обсяг їх реструктуризації (44% від загальної кількості).

Агентство також зазначає, що у зв'язку із збільшенням відрахувань до резервів за активами на кінець першого півріччя 2015 року достатність капіталу банку знизилася до 6,8%, що на тлі збиткової діяльності може вимагати подальшої капіталізації банку державою.

Fitch повідомляє, що рейтинги банку можуть бути знижені при подальшому погіршенні якості активів і підвищені при здатності влади своєчасно надати підтримку банку.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків за активами. 100% акцій банку належать державі.

У першому півріччі 2015 року банк отримав 3,848 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період попереднього року прибуток банку становив 109,481 млн грн.

На початку липня банк повідомив про успішне завершення реструктуризації трьох випусків облігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму 1,475 млрд дол., домовившись з кредиторами про продовження термінів погашення на сім років з підвищенням ставки купона.

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Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відстрочення виплат за боргами та їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. у цьому році і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.