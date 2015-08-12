Moody's знизило рейтинг Бразилії до нижчого інвестиційного Baa3
03:48, 12 серпня 2015Фондовий ринок
108
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Бразилії на один щабель - з Baa2 до нижчого інвестиційного Baa3.
REUTERS
Як йдеться в поширеному у вівторок повідомленні Moody's, прогноз по рейтингу встановлений стабільний, передає ТАСС
За словами аналітиків агентства, зниження рейтингу пов'язане з більш слабкими, ніж очікувалося, економічними показниками, спостережуваними тенденціями до зростання урядових витрат, а також відсутністю політичної згоди з фінансових реформ".
Читайте такожБразилія не підтримує санкції проти Росії - глава МЗС
Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило прогноз по кредитному рейтингу Євросоюзу зі стабільного до негативного.
Також, агентство Moody's знизило рейтинг загрузла в борговій кризі Греції з рівня Caa2 до Caa3.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter