Moody's знизило рейтинг Бразилії до нижчого інвестиційного Baa3

Як йдеться в поширеному у вівторок повідомленні Moody's, прогноз по рейтингу встановлений стабільний, передає ТАСС

За словами аналітиків агентства, зниження рейтингу пов'язане з більш слабкими, ніж очікувалося, економічними показниками, спостережуваними тенденціями до зростання урядових витрат, а також відсутністю політичної згоди з фінансових реформ".

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Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило прогноз по кредитному рейтингу Євросоюзу зі стабільного до негативного.

Також, агентство Moody's знизило рейтинг загрузла в борговій кризі Греції з рівня Caa2 до Caa3.