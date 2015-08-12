Держмайно в Україні продаватимуть за новою схемою на аукціонах з пониженням ціни

Перші торги за об'єктами малої приватизації з використанням принципу голландського аукціону, законодавча база по якому була сформована в 2012 році, відбудуться 31 серпня 2015 року.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Ігор Білоус на своїй сторінці в Facebook. При цьому він не уточнив, які саме об'єкти будуть виставлені на продаж.

«Перші торги (за методом голландського аукціону – УНІАН) відбудуться 31 серпня», - написав Білоус.

У своєму повідомленні він також додав, що метою голландських аукціонів в Україні є продаж невеликих об'єктів державної власності, які держава не може ефективно використовувати, але змушена утримувати на балансі.

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Довідка УНІАН. Голландський аукціон проводиться за принципом зниження ціни, при цьому спочатку оголошується найбільша ціна продажу. Даний метод реалізації об'єктів малої приватизації регулюється законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств».