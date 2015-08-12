США підозрюють у шахрайстві дві українські інвесткомпанії та ряд трейдерів

Комісія з цінних паперів і бірж США (The Securities and Exchange Commission) подала позов за фактом шахрайства до ряду професійних учасників фондового ринку, серед яких, зокрема, українські інвесткомпанії Concorde Bermuda і Jaspen Capital Partners, а також Неля Дубова, Олександр Єременко, Владислав Халупский, Олександр Макаров, Андрій Супранонок, Іван Турчинов.

Про це повідомила прес-служба комісії.

Згідно з позовом, комісія підозрює учасників фондового ринку у зломі серверів з непублічною інформацією, завдяки чому підозрюваним вдалося отримати незаконний прибуток у розмірі понад 100 млн дол.

Також у позові повідомляється, що Іван Турчинов і Олександр Єременко протягом останніх 5 років незаконним шляхом отримали понад 100 тис. прес-релізів акціонерних компаній до того, як вони були представлені громадськості. При цьому багато з цих прес-релізів повідомляли про квартальні або річні показники фінансової діяльності компаній. З допомогою цієї інформації шахраї змогли отримати перевагу перед іншими учасниками ринку при укладанні контрактів на купівлю або продаж цінних паперів.

У свою чергу, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв на своїй сторінці в Facebook повідомив, що зараз у Нацкомісії немає достатньо інструментів для того, щоб запобігти подібним фактам шахрайства.

«На жаль, на даний момент інструменти стримування такої поведінки на фінансовому ринку в НКЦПФР дуже скромні», - написав він.

При цьому Хромаєв зазначив, що Нацкомісія працює над виправленням цієї ситуації.

«Ми це вже виправляємо. Робота з МВФ і IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів – УНІАН) та іншими регуляторами кипить», – повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, НКЦПФР має намір отримати право сприяти іноземним регуляторам в розслідуваннях справ, які не є порушенням згідно з українським законодавством.

За слова Хромаєва, НКЦПФР протягом 3-4 місяців планує отримати доступ до банківської таємниці для посилення її повноважень при розслідуванні правопорушень на фондовому ринку.