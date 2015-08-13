"Український банк реконструкції та розвитку" буде виставлено на продаж

Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію публічного акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» шляхом продажу 235 986 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 500 грн. кожна та сумарною вартістю 117,9 млн грн. Про це йдеться в оголошенні Фонду, розміщеному в офіційній пресі.

Читайте такожДержмайно в Україні будуть продавати за новою схемою на аукціонах з пониженням ціниЯк повідомляється, пакет виставлених на продаж акцій становить 99,9945% статутного капіталу банку.

«Продаж буде здійснюватися у відповідності з Порядком підготовки до приватизації та продажу акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств», - йдеться в повідомленні. У ФДМУ також зазначили, що юридична або фізична особа, яка вже має або планує мати значну частку в приватизованому банку – близько 75% - повинна повідомити про свої наміри за три місяці до отримання такої частки.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Міністерство фінансів України за рішенням уряду передало пакет акцій, що перебуває у його власності, «Українського банку реконструкції і розвитку» Фонду державного майна.

«Український банк реконструкції та розвитку (УБРР) був створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. Банк входить до групи невеликих фінустанов, займаючи 166 місце за розміром активів.

Банк має ліцензію НБУ, письмовий дозвіл на право здійснення окремих операцій з іноземною валютою і цінними паперами, а також три ліцензії Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.