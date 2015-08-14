Китай після трьох днів зниження підвищив курс юаня: індекси Шанхайської біржі зростають

Народний банк Китаю після трьох днів зниження незначно підвищив курс юаня до долара – на 0,05%, передає ПРАЙМ з посиланням на дані China Foreign Exchange Trade System.

Курс в п'ятницю, 14 серпня, був встановлений на рівні 6,3975 юаня за долар - на 0,05% вище, ніж днем раніше.

У понеділок, 10 серпня, курс становив 6,1162 і за три дні знизився на 4,6%: послідовно до 6,2298, 6,3306 і 6,3975.

Читайте такожМВФ схвалив девальвацію китайського юаняНа тлі зміцнення юаня торги на Шанхайській фондовій біржі в п'ятницю відкрилися зростанням індексів.

Так, ключовий індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite Index виріс на 0,55% і склав 3976,41 пункту, Шэньчжэньский індекс Shenzhen Composite Index виріс на 0,77% - до 2316,48 пункту.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8 - а у вересні 2009-го знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за один долар давали близько 6,0 юаня.