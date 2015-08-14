Кабмін просить депутатів дозволити приватизацію українських портів

Така ініціатива міститься в урядовому законопроекті №2488а про внесення змін до деяких законів України щодо об'єктів морського транспорту, зареєстрованому у Верховній Раді 10 серпня цього року.

Відповідно до законопроекту, Кабмін також пропонує виключити з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, національного перевізника вантажів та пасажирів у Дунайському басейні «Українське Дунайське пароплавство» (УДП), Державне Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів, Чорноморське головне морське агентство "Інфлот", Південний науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту.

"Головною метою законопроекту є запровадження конкурентної процедури продажу майна підприємств; захист підприємств, виключених з переліку, від позаприватизаційних процедур ліквідації та відчуження їхнього майна, зокрема при відкритті процедур банкрутства", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Так, законопроектом передбачено призупинення провадження у справах про банкрутство зазначених підприємств, а також запроваджується мораторій на порушення провадження у справах про банкрутство протягом трьох років. При цьому в документі наголошується, що такі норми не поширюються на об'єкти права державної власності, що ліквідуються за рішенням власника.

Запропоновані обмеження, на думку авторів документа, дадуть можливість уповноваженим органам управління вжити необхідних заходів для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що виключення з переліку підприємств морського транспорту, що не підлягають приватизації, не означає виведення з державної власності майна, але дасть змогу забезпечити підвищення якості менеджменту, проведення реструктуризації підприємств, концентрацію профільних активів, а також залучення інвесторів та ділових партнерів.

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Крім того, з метою забезпечення безпеки держави законопроектом передбачається доповнити закон "Про приватизацію державного майна" нормами, якими передбачено, що не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи держави, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, і фізичні таі юридичні особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, у разі відчуження об'єктів приватизації, ці об'єкти повертаються у державну власність без компенсації.

"Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету і сприятиме надходженню коштів до державного бюджету від приватизації об'єктів державної власності, які втратили ознаки загальнодержавного значення", - наголошується в пояснювальній записці.

Також у пояснювальній записці сказано, що цей проект закону погоджено без зауважень з Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів, Фондом держмайна, а також із зауваженнями з Міністерством юстиції.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення масштабної приватизації об'єктів державної власності, у травні цього року схвалив приватизацію в поточному році близько 300 об'єктів, в числі яких українські морські торговельні порти.

Також Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій. Однак документ поки що так і не був прийнятий.

Раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський зазначав, що міністерство розглядає питання про виключення портів із списку стратегічних об'єктів, щоб вони стали об'єктами державно-приватного партнерства чи якоїсь іншої форми співробітництва.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який курирує морегосподарський комплекс, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або для приватизації.

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Морські порти України в 2014 році збільшили перевалку вантажів порівняно з 2013 роком на 4% - до 142,79 млн тонн, з них державні стивідори переробили 48,63 млн тонн, що на 3,3% менше показника за 2013 рік, приватні стивідори через усі причали – 94,16 млн тонн, що на 8,3% більше показника 2013 року.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти в Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх лише три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський і Скадовський.