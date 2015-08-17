Російські рубль і акції розпочали тиждень обвалом

Російський рубль у понеділок, 17 серпня, відновив падіння.

За даними Московської біржі, долар додав у ціні 38 коп., досяг 65,38 руб.

Євро піднявся на 43 коп., до 72,60 руб.

За останні два місяці російська національна валюта подешевшала з 49,2 рублів за долар до 65 рублів, з 55 рублів за євро — до 72 рублів.

За даними Московської біржі, російський ринок акцій відкрився зниженням.

Індекс ММВБ впав на 0,54%, до 1703,24 пункту.

Індекс РТС знизився на 1,82%, до 819,94 пункту.

Читайте такожРосіян чекає новий сплеск цін: постачальники вже повідомляють про це торгові мережіОбвал російських індексів і рубля відбувається на тлі падіння цін на нафту. Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent знизилася на 1,14% - до 48,63 долара за барель. Ціна вересневих ф'ючерсів на нафту WTI опустилася на 1,25% - до 41,97 долара за барель.

Інвестори припускають, що зняття санкцій з Ірану буде сприяти збільшенню поставок нафти з країни на світовий ринок, що призведе до зростання надлишку пропозиції "чорного золота". Тобто, нафта дешевшатиме.