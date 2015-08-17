Депутати вимагають від Білоуса пояснити вибір біржі "Перспектива" для продажу акцій ОПЗ

Депутати Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації, яку очолює народним депутатам Борис Філатов, підготували депутатський запит до голови Фонду держмайна України Ігоря Білоуса щодо майбутнього аукціону з продажу 5% акцій «Одеського припортового заводу» (ОПЗ) на Фондовій біржі «Перспектива», який відбудеться 26 серпня.

Згідно із запитом, депутати просять Білоуса звернути увагу на те, що продаж 5% акцій ОПЗ саме на фондовій біржі «Перспектива» ставить під сумнів прозорість і відкритість проведення торгів.

Народні депутати також звертають увагу глави Фонду на непрозору і заплутану, на їхню думку, структуру власності біржі. Також, за словами депутатів, відповідного досвіду проведення торгів такого рівня «Перспектива» не має.

«Незрозуміло, якими критеріями керувалися посадові особи Фонду при виборі організатором торгів з продажу державного пакета акцій «Одеського припортового заводу» фондової біржі «Перспектива», яка не має жодного досвіду у проведенні реальних біржових торгів в процесі приватизації, тим більше таких підприємств, приватизація яких стратегічно важлива для країни як з економічної, так і з репутаційної точки зору», - наголошується у зверненні.

Крім того, депутати акцентували увагу на тому, що 4 серпня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заборонила торги акціями самої біржі через підозри в їхній фіктивності та попросили Білоуса повідомити про те, які кроки у зв'язку з цим буде вжито Фондом.

Між тим, у зверненні також йдеться і про те, що активну діяльність на фондовому ринку «Перспектива» розпочала у часи правління екс-президента Віктора Януковича. А тому, цілком ймовірно, що керівництво біржі може мати тісні зв'язки з колишніми чиновниками, або «навіть залежати від них», зазначають депутати.

Виходячи з цього, депутати просять Білоуса повідомити, «за якою процедурою і за якими критеріями організатором біржового аукціону з продажу державного пакета акцій ПАТ "Одеський припортовий завод" була обрана фондова біржа «Перспектива», і представити їм всі документи Фонду щодо обрання цієї біржі. Крім того, нардепів цікавить «за якими критеріями були відхилені інші біржі», а також які особи є кінцевими власниками фондової біржі "Перспектива" і здійснюють вирішальний вплив на її діяльність.